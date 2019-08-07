С 10 по 25 августа предоставляется бесплатный доступ к ряду культурно-исторических объектов

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По случаю 74-й годовщины Освобождения Кореи от японского колониального ига, которая отмечается 15 августа, в период с 10 по 25 августа жители РК и туристы получат бесплатный доступ к ряду культурно-исторических объектов. Это, в частности, сеульские дворцы Кёнбоккун, Чхандоккун, Чхангёнкун и Токсугун, святилище Чонмё, где хранятся поминальные дощечки членов королевской семьи, и королевские гробницы династии Чосон. В этот период столичные дворцы будут открыты также в ночное время, а в святилище Чонмё будут отменены ограничения на вход. Данные меры были приняты в целях активизации внутреннего туризма. В первом полугодии эти объекты посетили более 5 млн человек.