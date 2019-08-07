Количество новых коммерческих юридических лиц в РК достигло рекордной отметки

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В первой половине этого года в РК зарегистрировано 53.901 новое коммерческое юридическое лицо, что на 2,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили 8 августа в министерстве малого, среднего и венчурного бизнеса. 21,1% корпоративных организаций пришлись на торговые компании, 18,3% - на производственные, 12,6% - на сферу недвижимости, 10,3% - на строительную сферу. Наибольшая доля предприятий открыта предпринимателями в возрасте 40-50 лет. Далее следуют возрастные категории от 50-60 лет и 30-40 лет. На женщин приходится 26%, что на 0,8% больше чем за тот же период предыдущего года. В министерстве отмечается, что рост общего показателя связан с эффективностью правительственной политики по поддержке предпринимательства.