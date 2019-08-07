Рост налогов в РК значительно превышает рост доходов

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С 2010 года среднегодовой рост доходов южнокорейских компаний составлял 2,1%. Одновременно рост налогов составил 9%. Об этом сообщили в Корейском институте экономических исследований при Федерации корейских промышленников. Указывается, что для активизации экономики необходимо принять меры по смягчению налоговой политики. По имеющимся данным, за период с 2010 по 2018 год общий доход южнокорейских домохозяйств и частных компаний вырос с 1 квадриллиона 254 млрд вон или 1 трлн 35 млрд долларов до 1 квадриллиона 677 трлн вон или 1 трлн 385 млрд долларов. Среднегодовой рост составил 3,7%. Однако рост налоговых сборов составил 8,2%. Примечательно, что в прошлом году в случае с частным бизнесом доходы выросли на 2,7%, а налоговая нагрузка - на 17,9%. Это связывают с увеличением корпоративного налога и снижением различных льгот относительно крупных компаний.