Объём торговли между КНДР и Китаем вырос в первом полугодии на 15,3%

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Товарооборот между КНДР и Китаем вырос в первом полугодии на 15,3% в годовом исчислении. Как сообщили в четверг в Корейской ассоциации международной торговли (KITA), КНДР экспортировала в Китай товары на общую сумму 105 млн долларов, а объём поставок из Китая в КНДР составил 1 млрд 145 млн долларов. Китай поставляет в КНДР главным образом продукты питания, детали для часов и текстиль, а КНДР в Китай – полезные ископаемые и часы. В Китае работают порядка 80 тыс. северокорейцев, чьи заработки служат для КНДР одним из основных источников твёрдой валюты.