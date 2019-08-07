KDI: Рост южнокорейской экономики в этом году останется на уровне 2%

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В этом году экономический рост РК останется на уровне 2%. Об этом говорится в докладе Корейского института развития (KDI) за август, в котором изложены результаты исследования, проведённого среди 18-ти экспертов. Они снизили прогноз на 0,2% по сравнению с предыдущими выводами, которые озвучивались в апреле. Ожидается, что сумма экспорта по итогам года сократится на 6,8%. В апреле прогнозировалось сокращение на 2,9%. Таким образом, платёжный баланс, по прогнозу, составит 52,7 млрд долларов, что на 5,9 млрд меньше, чем указывалось в апреле. Для сравнения, в прошлом году, показатель составлял 76,4 млрд долларов. Кроме того, отмечается, что уровень безработицы составит 4,1%, а рост потребительских цен - 0,7%. Рост ВВП на следующий год составит 2,2%, а экспорта 1,3%. При этом профицит платёжного баланса составит 48,1 млрд долларов. Помимо этого, многие эксперты сошлись во мнении о том, что Банк Кореи пойдёт на ещё одно снижение учётной ставки в четвёртом квартале этого года.