РК приостановила процедуру исключения Японии из списка приоритетных торговых партнёров

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8 августа правительство РК приостановило обсуждение проекта поправок в закон, согласно которому Япония должна быть исключена из южнокорейского списка приоритетных торговых партнёров. Данное решение было принято после того, как японская сторона одобрила поставку партии фоторезистов – одного из трёх видов высокотехнологичных сырьевых материалов, на поставки которых Токио ввёл ограничения. В качестве контрмеры Сеул пригрозил исключить Японию из своего списка приоритетных торговых партнёров, переведя её в специально созданную категорию с жёсткими ограничениями процедуры экспорта. Правительство Японии одобрило поставку, придя к выводу, что она не представляет угрозы для национальной безопасности. Партия фоторезиста поставлена по запросу компании Samsung Electronics, которая использует данное вещество в производственном процессе на заводе в Хвасоне провинции Кёнгидо.