Банк Кореи: Торговый конфликт между США и Китаем негативно сказывается на южнокорейской экономике

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Торговый конфликт между США и Китаем дестабилизирует мировой товарообмен и оказывает негативное влияние на южнокорейскую экономику. Об этом говорится в докладе Банка Кореи по кредитно-денежной политике, направленном 8 августа в Национальное собрание. Отмечается, что в июне было зафиксировано значительное сокращение экспорта полупроводников и автомобилей. Анализ показал, что с прошлого года ситуация в мировой экономике дестабилизировалась каждый раз, когда торговый конфликт между США и Китаем обострялся. Так, когда противоречия двух стран усилились в сфере информационных технологий, это сказалось на замедлении экспорта полупроводников и привело к снижению цен на данную категорию продукции. Это связано с прогнозами о замедлении инвестиционной активности в сфере информационных технологий в связи с ограничением работы китайских компаний. В Банке Кореи считают, что ситуация вокруг торгового спора США и КНР продолжится, поэтому следует внимательно следить за изменениями на мировом рынке и влиянием внешних факторов на внутреннюю экономику.