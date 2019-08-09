Компания Samsung Electronics сохранила лидерство на рынке DRAM

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Южнокорейская компания Samsung Electronics сохранила во втором квартале первое место по доле на рынке DRAM - динамической оперативной памяти. Её показатель вырос на 3%, составив 45,7%, а уровень продаж снизился на 2,7% до 6 млрд 830 млн долларов. Об этом говорится в докладе аналитической компании DRAM Exchange, представленном 9 августа. Общие продажи на мировом рынке сократились по сравнению с предыдущим кварталом на 9,1%, составив 14 млрд 800 млн долларов. Нынешняя доля Samsung Electronics является самой высокой с четвёртого квартала 2017 года. Показатель другого южнокорейского производителя SK Hynnix сократился на 12,6% до 4 млрд 200 млн долларов. Её доля на рынке снизилась на 1,2% до 28,7%.