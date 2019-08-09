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Агентство Fitch Ratings сохранило за РК суверенный рейтинг АА- со стабильным прогнозом

Write: 2019-08-09 11:19:31Update: 2019-08-09 11:25:25

Агентство Fitch Ratings сохранило за РК суверенный рейтинг АА- со стабильным прогнозом

Photo : YONHAP News

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило за РК прежний суверенный рейтинг АА- со стабильным прогнозом. Это четвёртый из 24-х уровней суверенного рейтинга, который отражает финансовую стабильность, макроэкономические результаты, геополитические опасности, старение общества и производительность труда. Как отмечается в информационном сообщении, размещённом на сайте Fitch Ratings, решение о сохранении за РК прежнего рейтинга обусловлено стабильными валютными резервами и макроэкономическими показателями, эффективной бюджетной и налоговой политикой, несмотря на наличие геополитических рисков и таких среднесрочных структурных проблем как старение общества и низкая  производительность труда 
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