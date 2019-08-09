Госдепартамент США поддерживает позицию Дональда Трампа по разделению военных расходов с РК

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Госдепартамент США поддерживает позицию Дональда Трампа, которая состоит в том, что доля Сеула в расходах на содержание американских войск на Корейском полуострове должна быть увеличена. 8 августа представитель госдепартамента Морган Ортагус, отвечая на вопрос журналистов о высказывании Дональда Трампа по этому вопросу, заявила, что это одна из тем, по которой президент всегда придерживался абсолютно ясной позиции. При этом она не стала отвечать на вопрос, начались ли двусторонние переговоры по этому поводу. В этом году доля расходов южнокорейской стороны была увеличена на 8,2% по сравнению с прошлым годом, и сумма расходов превысила 1 трлн вон.