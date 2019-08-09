КНДР называет себя мировой военной державой

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Международные эксперты считают, что КНДР завершила разработку нового типа ракет. Между тем, северокорейские СМИ подчёркивают, что Север сумел достичь такого успеха на основе собственных технологий. 8 августа пропагандистский сайт «Уриминчжоккири» сообщил, что КНДР обладает статусом мировой военной державы, которая самостоятельно разрабатывает новейшее вооружение. Север сумел всего лишь за год завершить разработку новых ракет типа «Искандер», которые были показаны на военном параде в феврале прошлого года. Однако высказываются предположения о том, что это удалось сделать при помощи России. Но Пхеньян опровергают эти утверждения, заявляя, что последние ракетные пуски являются ответом на проведение южнокорейско-американских военных учений и размещение на Юге стратегических вооружений. В Пхеньяне называют лицемерами представителей южнокорейской стороны, которые говорят о стремлении сохранить диалог в интересах мира на Корейском полуострове. Другое северокорейское пропагандистское издание «Мэари» подчеркнуло, что Юг должен учесть смысл демонстрации силы и серьёзность предупреждений Пхеньяна, прекратив опрометчивые действия. В противном случае межкорейские отношения могут вернуться к состоянию до Пханмунчжомской декларации.