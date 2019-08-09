Пхеньян обвинил Сеул в нагнетании политической напряжённости

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Комитет КНДР по мирному объединению родины обвинил Сеул в нагнетании политической напряжённости на Корейском полуострове, связав это с совместными военными учениями РК и США и размещением на Юге стратегических вооружений. Заявление с таким содержанием было озвучено 8 августа. Указывается, что РК не может отказаться от враждебных действий и предубеждений, принимая меры, противоречащие установлению мира и народному примирению. Говоря о совместных с США и отдельных учениях южнокорейских вооружённых сил, проведённых после принятия Пханмунчжомской декларации, комитет охарактеризовал их как предательство, опасную репетицию вторжения в КНДР и скрытые враждебные действия.