Министерство экологии РК ужесточает проверку безопасности угольной золы из Японии

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8 августа в министерстве экологии РК сообщили о планах ужесточить процедуру проверки безопасности ввозимой из Японии угольной золы. В её отношении неоднократно высказывались опасения о токсичности и радиоактивности. Данная мера, как полагают эксперты, является частью ответных действий на принятые японской стороной меры по ограничению экспорта в РК. До настоящего момента при ввозе угольной золы в РК было достаточно предъявить результаты проверки раз в квартал. Отныне проверке будет подвергаться каждая партия. Ежегодно ввозятся порядка 400 партий угольной золы, которая применяется для производства цемента. Около 99% объёма импорта данного сырья приходится на Японию.