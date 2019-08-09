В Чэчхоне открылся XV Международный фестиваль музыкальных фильмов

Photo : YONHAP News

8 августа в городе Чэчхоне провинции Чхунчхон-Пукто открылся XV Международный фестиваль музыкальных фильмов, который продлится по 13 августа. В восьми секциях представлены 127 картин из 37 стран. На открытии была показана документальная лента британского режиссёра Питера Уэббера Inna De Yard - The Soul Of Jamaica. Организаторы подготовили различные дневные и ночные программы, концерты отечественных и иностранных музыкантов и многое другое. Посетители смогут увидеть музыкальные фильмы со всего мира в самых разных жанрах. К 100-летию корейского кинематографа будут показаны отечественные музыкальные фильмы, которые являются классикой жанра.