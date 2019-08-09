Правительство РК представило меры по улучшению качества преподавания истории в школах

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Правительство РК представило меры по улучшению качества исторического образования в школах и подготовке кадров в сфере материалов для новых отраслей с целью противодействия ограничительным мерам Японии. Вице-премьер, министр образования Ю Ын Хе обсудила эти и другие вопросы на состоявшемся в пятницу заседании с участием глав заинтересованных ведомств. В целях укрепления отечественных отраслей сырья, материалов, запчастей и оборудования, в которых РК зависит от Японии, власти намерены стимулировать создание в университетах страны соответствующих факультетов. К концу года будет составлен план подготовки инновационных кадров в сферах науки и техники. Кроме того, в школах решено расширить программу преподавания истории через специальные экскурсионные и другие программы. Для поиска методов решения конфликта в отношениях между РК и Японией будет создана система сотрудничества экспертов по истории Северо-Восточной Азии.