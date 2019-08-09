Журналисты из Европы посетят КНДР

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Делегация европейских журналистов посетит КНДР. Об этом сообщила американская радиостанция «Свободная Азия» со ссылкой на главу компании GPI Consultancy Пола Чиа. Поездка, которая начнётся 23 августа и продлится 10 дней, направлена на ознакомление с экономической и политической ситуацией в КНДР. Журналисты из Европы уже посещали Север в мае. На этот раз они планируют оценить влияние на северокорейскую экономику международных санкций и перспективы сотрудничества с европейскими компаниями. GPI Consultancy с 2014 года ежегодно проводит подобные поездки в КНДР журналистов из Нидерландов, Бельгии, Германии, Украины, Франции, Великобритании.