На большей части территории РК сохраняется жаркая погода

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На большей части территории РК сохраняется предупреждение о сильной жаре. Высокая температура наблюдается и в пятницу. Максимальный показатель в Сеуле, Тэчжоне, Тэгу и Канныне составил 35 градусов, в Кванчжу 34 градуса, что в среднем на 1-2 градуса выше, чем в четверг. Во второй половине дня на юге страны, по прогнозу, мелкий дождь. Количество осадков превышает 30 мм. В этой связи власти призывают проявить осторожность при посещении горных районов. Высота волн на южном и западном побережье составит от 2 до 6 метров. Ожидается, что душная и жаркая погода сохранится и на предстоящих выходных.