В Сеуле состоялась встреча министров обороны РК и США

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9 августа в Сеуле состоялась встреча глав оборонных ведомств РК и США Чон Гён Ду и Марка Эспера. По данным южнокорейского министерства обороны, стороны обсудили вопросы военного альянса, ситуацию в сфере безопасности в регионе и передачу Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время. Министры обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове и в регионе, подтвердив намерение поддерживать дипломатические усилия по налаживанию мира. Они затронули также тему последних ракетных испытаний в КНДР и нарушения российскими и китайскими самолётами опознавательной зоны противовоздушной обороны (KADIZ). Чон Гён Ду и Марк Эспер отметили значительный прогресс в вопросе удовлетворения условий передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками. Отмечается, что был затронут вопрос о ситуации в Ормузском проливе, а также о соглашении РК и Японии по защите конфиденциальности при обмене военной информацией. Марк Эспер призвал южнокорейские власти приложить усилия для обеспечения свободного прохода судов в Ормузском проливе. Чон Гён Ду заявил, что правительство рассматривает различные меры. Он также отметил, что американская сторона не озвучивала официального запроса об отправке вооружённых сил РК в пролив. Тема разделения расходов на содержание американского военного контингента на Юге не обсуждалась. То же самое касается и темы размещения в РК американских ракет средней дальности. В тот же день, Марк Эспер также встретился с президентом РК Мун Чжэ Ином. Стороны обозначили позицию о крепости союза РК и США, а также о необходимости поддержания северокорейско-американского диалога. Мун Чжэ Ин выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений.