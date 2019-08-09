Дональд Трамп сообщил, что получил от Ким Чон Ына «прекрасное письмо»

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9 августа американский президент Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына. На встрече с журналистами в Белом доме он заявил: «Я получил вчера прекрасное письмо от Ким Чон Ына, очень позитивное послание». Он также отметил, что это очень личное письмо. Таким образом, Ким Чон Ын, несмотря на ряд ракетных испытаний, стремится сохранить позитивную ноту в двусторонних отношениях и обозначить желание возобновить рабочие переговоры. Трамп положительно оценивает это, что может говорить о возможном возобновлении переговорного процесса в ближайшем будущем. Трамп также заявил: «Полагаю, что у нас будет новая встреча». Дональд Трамп, между тем, отметил, что Ким Чон Ын совсем не рад ракетным испытаниям. Однако затем он поправил свои слова, сказав, что имел ввиду не ракетные запуски, а военные учения - «war games», а именно военные учения РК и США. Глава Белого дома затронул тему разделения военных расходов Сеула и Вашингтона. Он, в частности, сказал, что ему также никогда не нравились совместные учения с южнокорейскими военными, поскольку он не любит тратить деньги. По его словам, США должны вернуть свои затраты, о чём он говорил южнокорейской стороне.