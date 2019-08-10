КНДР вновь критикует РК

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11 августа агентство ЦТАК сообщило, что 10 августа в КНДР было проведено испытание нового оружия, которым лично руководил председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын. Сообщается, что учёные и военные рапортовали о завершении разработки нового оружия, направления создания которого были представлены партией. Ким Чон Ын отдал приказ об испытаниях сразу после окончания разработок и создания опытного образца. Агентство отметило, что Ким Чон Ын выразил удовлетворение испытаниями и поблагодарил ученых за работу. Между тем, Север не раскрывает характеристик оружия и других подробностей. Между тем, в объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил РК сообщили о возможности дополнительных испытаний в КНДР, учитывая начало совместных командно-штабных южнокорейско-американских учений. В администрации президента РК никак не отреагировали на это заявление, учитывая приоритет проведения диалога КНДР и США.