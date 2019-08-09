За месяц ценность южнокорейской воны упала на 5%

За последний месяц ценность южнокорейской воны упала на 5%. Высказываются опасения о том, что курс может упасть до 1.250 вон за доллар. Об этом 11 августа сообщили в Банке Кореи. В июле отметка выросла с 1.154 до 1.214 вон. Ослабление национальной валюты РК оказалось третьим по величине среди десяти крупнейших экономик. Хуже ситуация только в Аргентине и ЮАР. Главной причиной такой тенденции является торговый конфликт США и Китая. Положение РК осложняется ограничительными мерами Японии. Зависимость южнокорейской экономики от внешней торговли составляет 37,5%. Это третий показатель среди стран «Большой двадцатки». К тому же крупнейшими торговыми партнёрами РК являются как раз США и КНР. Именно опасения по поводу перспектив отечественной экономики стали причиной резкого ослабления южнокорейской воны.