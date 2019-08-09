РК и Филиппины начинают третий раунд переговоров по FTA

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12 августа в Пусане начинается третий раунд официальных переговоров РК и Филиппин по вопросу соглашения о свободной торговле. Они продлятся три дня. В министерстве промышленности, торговли и энергетики РК сообщается, что стороны проведут обсуждение в сферах экономическо-технологического сотрудничества, инвестиций, услуг, а также по перечню товаров. Договорённость о начале переговоров была достигнута в апреле этого года министрами торговли двух стран по случаю 70-летия двусторонних дипломатических отношений. Первые два раунда были проведены в июне и июле этого года. Было решено сосредоточить в этом году усилия для того, чтобы озвучить успешные результаты по этому вопросу уже в ходе специального саммита РК и АСЕАН, намеченного на ноябрь.