ЦТАК: СК провела испытание нового оружия

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11 августа агентство ЦТАК сообщило, что 10 августа в КНДР было проведено испытание нового оружия, которым лично руководил председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын. Сообщается, что учёные и военные рапортовали о завершении разработки нового оружия, направления создания которого были представлены партией. Ким Чон Ын отдал приказ об испытаниях сразу после окончания разработок и создания опытного образца. Агентство отметило, что Ким Чон Ын выразил удовлетворение испытаниями и поблагодарил ученых за работу. Между тем, Север не раскрывает характеристик оружия и других подробностей. Испытанное оружие отличается от тех образцов ракет, которые запускались ранее. Оно схоже с оперативно-тактическим ракетным комплексом США ATACMS. Скорость запущенных Севером снарядов превышает 6,1 маха, а дальность свыше 400 км. Эксперты полагают, что северокорейской стороне удалось создать новую ракетную систему класса земля-земля. Таким образом, с мая этого года Север представил три новых вида оружия. Помимо вышеуказанного, это баллистические ракеты «KN-23» класса «Искандер» и крупнокалиберная многоцелевая ракетная система. Стоит отметить увеличение их скорости и высоты полёта по сравнению с предыдущими аналогами. Кроме того, во всех трёх системах применялось твёрдое топливо, что сокращает время запуска. Повышена мобильность и скрытность благодаря использованию передвижных пусковых установок. В объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил РК сообщили о возможности дополнительных испытаний в КНДР, учитывая начало совместных командно-штабных южнокорейско-американских учений.