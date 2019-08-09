Дональд Трамп озвучил содержание послания Ким Чон Ына

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10 августа президент США Дональд Трамп озвучил содержание послания, полученного от северокорейского лидера Ким Чон Ына. На своей странице в Twitter он заявил о том, что Ким Чон Ын выразил желание на возобновление переговоров, как только будут завершены южнокорейско-американские учения. Председатель Госсовета СК также заявил, что готов прекратить ракетные испытания в обмен на приостановку учений РК и США. Дональд Трамп выразил надежду на встречу с Ким Чон Ыном в недалёком будущем. Он ещё раз подчеркнул позицию о том, что безъядерная СК станет одной из самых успешных стран мира. Можно ожидать начало рабочих переговоров КНДР и США в третьей декаде августа, когда завершаются южнокорейско-американские учения.