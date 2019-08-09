«Токио симбун» указала на санкционный характер ограничительных мер Японии

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Японская газета «Токио симбун» назвала принятие Японией мер ограничения экспорта стратегического сырья в РК мерами экономического возмездия. Такую позицию издание озвучило 10 августа. Отмечается, что через два месяца после того, как Верховный суд РК обязал японские компании выплатить компенсации жертвам принудительной трудовой мобилизации, в японской правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) началась активность в сторону введения экономических санкций против РК. Сообщается, что в течение полугода правительство японского премьер-министра Синдзо Абэ готовило санкции. Указывается, что все утверждения японских властей о том, что ограничительные меры не являются санкциями - не соответствуют действительности. Газета обратила внимание на заседание внутри Либерально-демократической партии 11 января, в ходе которого депутат Масааки Акаикэ указал на необходимость введения всех возможных экономических санкций против РК касательно людей, финансовых средств и товаров. Тогда он предложил прекратить поставки в РК стратегического производственного сырья, в том числе фтористого водорода. Также на заседании было заявлено, что всё правительство Японии изучает все возможности по принятию мер давления на РК. В ряде выступлений Синдзо Абэ неоднократно подтверждал санкционный характер ограничительных мер Японии, указывая на нарушение южнокорейской стороной Базового договора об отношениях между Японией и Кореей, заключенного правительствами двух стран в 1965 году.