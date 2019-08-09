Критика Севера против Юга не способствует развитию межкорейских отношений

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В министерстве по делам воссоединения РК прокомментировали критику Пхеньяна в отношении Сеула, отметив, что такой подход не способствует развитию межкорейских отношений. В понедельник представитель ведомства Ли Сан Мин в ходе очередного брифинга заявил, что проходящие в РК южнокорейско-американские учения, против которых протестует Север, не нарушают межкорейских договорённостей в военной сфере, будучи направленными не на отработку военных действий против СК, а на подготовку к передаче Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время. Ли Сан Мин также подчеркнул, что южнокорейское правительство продолжает придерживаться принципов Пханмунчжомской и Пхеньянской деклараций. Он призвал СК ответить на усилия Юга по налаживанию мира на Корейском полуострове и развитию межкорейских отношений.