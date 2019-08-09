В Сеуле обсудят проблему парниковых газов

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13 августа в Сеуле состоится десятое заседание международного совета по вопросам парниковых газов (IGC). Об этом сообщили в информационном центре по проблеме парниковых газов при министерстве экологии РК. Данное мероприятие было подготовлено с тем, чтобы эксперты со всего мира обсудили тему долгосрочной реализации низкоуглеродистой политики на основе примеров крупных стран, которые уже принимают меры относительно Парижского соглашения по климату. Представители Китая, Австралии и Германии представят свои планы по регулированию выбросов парниковых газов и политику по климатическим изменениям. Это мероприятие проводится с 2010 года в связи с началом работы вышеуказанного информационного центра по проблеме парниковых газов. В этом году в нём примут участие около 200 специалистов и представителей РК и других стран, в том числе министр экологии РК Чо Мён Рэ, представитель МИД РК по вопросам климатических изменений Ю Ён Чхоль и другие.