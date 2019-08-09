В администрации президента РК указали на высокую обороноспособность страны

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В администрации президента РК прокомментировали сообщения ряда СМИ о больших опасениях по поводу южнокорейской безопасности в связи с разработкой в СК нового оружия. 12 августа представитель администрации, в частности заявил, что РК в вопросе военного потенциала на несколько уровней выше СК. Он подчеркнул, что сообщения СМИ, намекающие на ослабление обороноспособности страны, не соответствуют действительности. Представитель отметил, что РК обладает всеми видами вооружений, которые сегодня испытываются в КНДР. Он указал на то, что РК может противостоять угрозе северокорейских баллистических ракет благодаря системам ПРО Patriot, стоящим на вооружении южнокорейской армии. Помимо этого, был отмечен и рост военного бюджета, который после прихода к власти правительства Мун Чжэ Ина составил 8,2%, что выше, чем при бывших главах государства Пак Кын Хе и Ли Мён Бака.