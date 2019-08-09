Дональд Трамп вновь затронул вопрос о разделении расходов на содержание американского контингента

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Получить от РК 1 млрд долларов было проще, чем 114 долларов за аренду квартиры в Бруклине. Об этом, по соощению издания New-York Post, заявил прездидент США Дональд Трамп в ходе мероприятия по сбору средств для своей избирательной кампании. Он также озвучил вопрос о том, зачем США должны тратить средства на южнокорейскую оборону, при том, что РК имеет процветающую экономику. Таким образом, американский президент «похвалился» тем, что ему удалось повысить размер доли РК в расходах на содержание американской военной базы. Напомним, что в марте этого года стороны договорились об увеличении показателя на 8,2%. Вместе с тем, Трамп выразил положительную позицию относительно северокорейского лидера Ким Чон Ына. Трамп, в частности, заявил, что глава КНДР написал ему прекрасное письмо. Он также подчеркнул, что если бы не стал президентом, то произошла бы война с КНДР.