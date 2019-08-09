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Бойкот японских товаров в РК продолжается более одного месяца. Теперь это движение расширяется на товары, которые потребители обычно не меняют. Это, к примеру, товары для детей, игровые консоли и другие. По данным интернет магазина «11 понга», с 7 июля по 6 августа продажи известных японских подгузников сократились на 48% в годовом исчислении. В других интернет магазинах снижение достигло 15%. При этом продажи товаров, которые представлены в качестве альтернативы японской продукции на сайте инициаторов бойкота, выросли на 73%. Таким образом, южнокорейские родители отреагировали на обострение противоречий РК и Японии. Снижается интерес и к японским мобильным игровым консолям, а также к принадлежностям для гольфа. Так, показатель мобильных игровых девайсов сократился на 60%. Объём запросов на поиск в интернете информации о японских спортивных брендах сократился на 34%. Продажи принадлежностей для гольфа снизились более, чем на 10%. Такая тенденция коснулась и японской продукции других категорий.