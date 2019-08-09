Чо Сэ Ён: РК может расширить ограничения на турпоездки в Японию

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Первый заместитель министра иностранных дел РК Чо Сэ Ён заявил, что правительство допускает возможность расширения ограничений на турпоездки в Японию. В настоящий момент в РК действует предупреждение «красного уровня» на посещения гражданами территории Японии в радиусе 30 км от АЭС Фукусима-1, пострадавшей после землетрясения 2011 года. Чо Сэ Ён отметил, что этот вопрос будет решаться исходя из интересов безопасности граждан РК. Об этом он заявил 11 августа, приняв участие в одной из передач KBS 1TV. По его словам, в рассмотрении такой возможности может применяться критерий уровня радиационного загрязнения. Отмечается и проведение в Японии различных демонстраций ультраправых сил в связи с ухудшением отношений двух стран. Чо Сэ Ён, помимо этого, сказал, что правительства двух стран могут попытаться найти другие пути разрешения спора вокруг выплаты компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации. При этом он выразил мнение о неприемлемости какого-либо вмешательства правительства РК в ситуацию с реализацией решения Верховного суда РК о частичной продаже активов японских компаний на южнокорейской территории, как того требуют в Японии. Чо Сэ Ён также заявил, что Япония вряд ли отменит решение об исключении РК из списка приоритетных торговых партнёров, которое вступит в силу 28 августа. Поскольку для этого необходимо вносить изменения в соответствующее постановление.