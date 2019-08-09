Ким Хён Чжон: влияние ограничительных мер Японии на РК не так велико

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Влияние ограничительных мер Японии на РК не так велико, как может показаться. Об этом 12 августа заявил второй заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Хён Чжон, приняв участие в одной из передач радио TBS. По его словам, был проведён анализ относительно 1.194 наименований стратегической продукции Японии. Ким Хён Чжон заявил, что результаты анализа являются одной из причин, по которым Мун Чжэ Ин заявил о возможности «победить» Японию. Он отметил, что РК имеет сильные отрасли полупроводников, дисплеев, автомобилей и судостроения, которые обеспечивают условия выживания малых и средних производителей запчастей и материалов. Кроме того, есть много сфер, в которых Япония зависит от РК. В качестве примера Ким Хён Чжон указал на DRAM-полупроводники. В настоящий момент доля РК на мировом профильном рынке 72,4%. Если поставка DRAM будет приостановлена на два месяца, то это создаст проблемы в производстве 230 млн смартфонов в мире. Между тем, Ким Хён Чжон заявил, что самой лучшей ответной мерой будет обеспечение лидерства РК над Японией в сфере технологий четвёртой промышленной революции, в том числе отрасли запчастей и материалов. Помимо этого, он отметил необходимость укрепления обороноспособности страны, чтобы не допустить повторения сценария с ограничительными мерами Японии и в этой сфере.