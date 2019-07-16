Многие корейцы не знают о законе, запрещающем притеснения на работе

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16 июля в РК в силу вступили поправки к закону о трудовых стандартах, запрещающие притеснения на рабочем месте. Эта инициатива запрещает действия, приводящие к ухудшению условий работы, физическому и душевному насилию и другим подобным последствиям со стороны работодателя и одного работника в отношении других работников, используя более высокое положение. С тех пор прошёл один месяц. В этой связи агентство Job Korea провело опрос на эту тему среди работающих людей. 22% респондентов заявили, что не знали об этих новшествах. Кроме того, 55,5% сообщили, что их руководство не позаботилось об изменении внутренних трудовых правил и ознакомлении сотрудников с вышеуказанной поправкой. Лишь 23,8% респондентов сказали, что руководство предприняло соответствующие меры. На вопрос о том произошли ли изменения в рабочей атмосфере после введения поправки 75,2% дали отрицательный ответ. Около половины участников опроса выразили мнение о том, что новые правила вряд ли приживутся. Противоположный ответ дали 20,3%. Между тем, 45,8% респондентов указали на то, что сталкивались с различными притеснениями на работе. Среди них выполнение поручений, не связанных с прямыми обязанностями, демонстративное игнорирование или порицание перед другими, перекладывание своей работы на других, принуждение к участию в корпоративных вечеринках.