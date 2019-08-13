КНДР на 101 месте в мире в рейтинге паспортов

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КНДР заняла 101 место в «индексе паспортов», составленном компанией Henley & Partners по итогу анализа 199 стран. Места в рейтинге присваиваются на основании числа стран, куда их жители могут въехать без оформления визы или получить визу по прибытии. Всего в нём - 109 мест. По состоянию на июль северокорейцы могут посетить без визы 39 стран. 101 позицию в рейтинге Север занял вместе с Бангладеш, Эритреей, Ираном, Ливаном. На последнем месте Афганистан – 25 стран. Северокорейский показатель является худшим для этой страны с 2006 года, что связано с влиянием сильных санкций международного сообщества. РК, между тем, заняла второе место вместе с Финляндией и Германией. Южнокорейцы могут посетить без визы 187 стран. Лидерами рейтинга стали Сингапур и Япония – 189 стран.