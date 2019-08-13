С 1 по 10 августа экспорт РК сократился на 22,1%

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Объём южнокорейского экспорта за первую декаду августа сократился на 22,1% в годовом исчислении, составив 11,5 млрд долларов. Отмечается сохранение влияния спада поставок товаров в Китай и ухудшение показателей, связанных с полупроводниками. В частности, экспорт полупроводников сократился на 34,2%, нефтепродуктов на 26,3%, автомобилей на 6%. Напротив показатель беспроводных средств связи вырос на 41,6%, а бытовой электротехники на 25,6%. Поставки южнокорейской продукции в Китай снизились на 28.3%, в Японию на 32,3%, в США на 19,5%, в страны ЕС на 18,7%. Месячный объём экспорта сокращается восемь месяцев подряд с декабря прошлого года. Между тем, импорт уменьшился на 13,2% до 14,2 млрд долларов.