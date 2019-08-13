В Пхёнчхане пройдёт международный кинофестиваль мира

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В минувший понедельник был опубликован список гостей, приглашённых на I Международный кинофестиваль мира в Пхёнчхане. Его открытие запланировано на 16 августа. В этот день в 16:30 по красной дорожке перед церемонией открытия пройдутся известные южнокорейские и зарубежные актёры Чо Чжин Ун, Чхве Хи Со, режиссёры Им Гвон Тхэк, Ли Ду Ён, Нельсон Син, Пхан Арам и многие другие. Темой фестиваля стала проблема мирного сосуществования и процветания. В конкурсе примут участие 85 полнометражных и короткометражных фильмов из 33 стран мира. Сюжет некоторых из раскрывает проблемы соблюдения человеческих прав, беженцев и войн. Фестиваль продлится в течение четырёх дней и завершится 20 августа.