Японские СМИ осветили исключение Японии из «белого списка» партнёров РК

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Японские СМИ оперативно осветили новость о том, что правительство РК официально объявило об исключении Японии из списка приоритетных торговых партнёров. Телерадиокомпания NHK передала эту новость в экстренном сообщении. Также в NHK озвучили слова высокопоставленного представителя японского МИД о том, что местные власти подробно ознакомятся с деталями и будут исходить из объективной оценки ситуации. Экономическая газета «Нихон Кэйдзай» написала, что, по сути, Сеул указал на то, что нынешние меры являются ответом относительно исключения РК из японского списка приоритетных партнёров. Заместитель министра иностранных дел Японии Масахиса Сато на своей странице в Twitter написал, что в таком случае данные меры Сеула можно назвать нарушением правил ВТО. Агентство «Киодо цусин» указало на повышение международной обеспокоенности в связи ухудшением отношений РК и Японии. Отмечается, что это самый большой отрицательный фактор для перспектив японской экономики наряду с торговым конфликтом США и Китая. Также, сообщается о снижении оценки экономической ситуации японскими компаниями.