Южнокорейские бренды пользуются высоким спросом в преддверии 15 августа

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Бойкот товаров японского производства в РК набирает обороты на фоне исключения официальным Токио Сеула из списка приоритетных торговых партнёров. В преддверии 15 августа, когда в стране отмечается День освобождения от японского колониального ига, большую популярность получили товары южнокорейских брендов. В начале июля в РК вышла ограниченная серия футболок бренда TOPTEN, приуроченная к 15 августа. Буквально за месяц было продано 95% футболок из данной серии. Отметим, выручка компании в июле этого года оказалась на 20% выше по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год. TOPTEN уже не первый раз проводит подобную маркетинговую кампанию. Ранее компания выпустила в продажу ограниченную серию футболок в честь 100-летия Первомартовского движения.