РК и США продлили соглашение о взаимно обеспечении воздушных перевозок (MASA)

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Министерство обороны РК в июле продлило соглашение с США о взаимном обеспечении военных воздушных перевозок (MASA). Данный документ обговаривает обязательства сторон по воздушным перевозкам в случае начала военных действий на Корейском полуострове. По сути, речь идёт о применении ресурсов южнокорейской транспортной авиации в переброске американских войск на Корейский полуостров. В некоторых кругах это соглашение вызывало критику. В частности, указывалось, что оно является одним из провоцирующих факторов для КНДР. Между тем, представители РК и США обсудили детали соглашения и в связи с завершением срока его действия договорились о продлении действия документа ещё на пять лет. Таким образом, новое соглашение вступило в силу 11 июля.