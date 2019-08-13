«Бантхан сонёндан» получила премию Teen Choice Awards 2019

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Южнокорейская музыкальная группа «Бантхан сонёндан» (BTS) третий год подряд стала обладателем премии Teen Choice Awards 2019. По сообщениям продюсерской компании группы Big Hit Entertainment, 11 августа в Лос-Анджелесе южнокорейские артисты получили награды в четырёх номинациях: "Лучший международный артист", "Лучшая коллаборация", "Лучший летний тур" и "Лучший фандом". Примечателен тот факт, что южнокорейская группа третий год подряд становится победителем в номинации "Лучший международный артист", а в номинации "Лучший летний тур" обошла таких конкурентов, как Ариана Гранде и Билли Айлиш.