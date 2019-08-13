В июле судостроители РК вновь на первом месте по заказам

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В июле южнокорейские судостроители заняли первое место в мире по объёму заказов, третий месяц подряд обойдя Китай. По данным агентства Clarksons, опубликованным 13 августа, в июле мировые судостроители получили заказы на строительство 25 судов общим дедвейтом 550 тыс. компенсированных валовых регистровых тонн (CGT). Южнокорейская доля составила 10 судов общим дедвейтом 270 тыс. CGT. На втором месте Китай, на третьем Япония. С января по июль южнокорейские судостроители получили заказы на строительство судов общим дедвейтом 3 млн 740 тыс. CGT, что составляет 32% мирового рынка. Это второй показатель после Китая, чья доля составила 40%.