Денежная масса в РК в июне выросла на 6,7%

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Рост денежной массы в РК в июне продолжился. По данным Банка Кореи, представленным 13 августа, денежный агрегат M2 вырос на 6,7% в годовом исчислении, составив 2 квадриллиона 799 триллионов 24 млрд 800 млн вон или по нынешнему валютному курсу 2 триллиона 297 миллиардов долларов. Агрегат М2 включает наличные деньги, депозиты до востребования, сберегательные счета, однодневные операции «репо» коммерческих банков, однодневные займы, а также принадлежащие домохозяйствам паи взаимных фондов денежного рынка. Темпы роста обеспечены за счёт увеличения корпоративного кредитования.