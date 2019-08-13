14 августа отметят День памяти жертв сексуального рабства в японской армии

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14 августа в Сеуле министерство по делам женщин и семьи проведёт церемонию по случаю второго по счёту Дня памяти жертв сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны. 14 августа 1991 года ныне покойная бабушка Ким Хак Сун впервые открыто заявила о том, что в молодости она была жертвой сексуального рабства в японской армии. Тем самым было начато движение по решению этой проблемы. С декабря 2012 года гражданские организации отмечают в эту дату Всемирный день жертв сексуального рабства. С прошлого года это событие получило статус государственного мероприятия под названием День памяти жертв сексуального рабства. На этот раз в церемонии примут участие около 300 человек, в числе которых жертвы преступления японской армии, представители гражданских и заинтересованных государственных ведомств.