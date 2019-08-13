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Японская косметическая компания DHC оказалась в центре скандала. В минувший понедельник на YouTube канале компании был опубликован видеоролик с выступлением депутата парламента Японии Аояма Сигэхару в адрес РК, содержание которого искажает исторические факты. Он, в частности, подчеркнул, что во всех спорах с РК Япония никогда не была инициатором конфликта. В качестве примера депутат указал на то, что южнокорейская сторона самовольно присвоила острова Токто. Помимо этого, Сигэхару напомнил о споре вокруг проблемы сексуального рабства в японской армии в годы Второй мировой войны и об инциденте с наведением южнокорейского радара управления оружейными системами на японский самолёт. Между тем, крупнейшие южнокорейские ритейлеры косметических товаров Lohb's, Lalavla и другие прекратили продажу косметических средств DHC. Сеть профильных магазинов Oliveyoung также заменила данную продукцию на своих прилавках.