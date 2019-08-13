Июльский уровень занятости в РК составил 61,5%

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Численность занятого населения в РК составила в июле 27 млн 383 тыс. человека. Показатель вырос на 299 тыс. человек в годовом исчислении. Это самый высокий рост с января 2018 года, сообщили в среду в Национальном статистическом управлении. Самый большой прирост отмечен в сферах здравоохранения – 146 тыс. человек, в гостиничном и ресторанном бизнесе – 101 тыс. человек. Однако в производственном секторе показатель снизился на 94 тыс. человек. Общий уровень занятости вырос на 0,2% до 61,5%. Количество безработных составило 1 млн 97 тыс. человек или 3,9%. Это на 0,2% больше, чем в июле прошлого года. Между тем, среди занятого населения сократилась доля граждан в возрасте от 30 до 50 лет. Это обусловлено уменьшением численности данной возрастной категории и сложной ситуацией в обрабатывающей промышленности ввиду сокращения экспорта.