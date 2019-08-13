В РК приступают к процедуре по исключению Японии из списка приоритетных торговых партнёров

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В среду правительство РК объявило о начале административных процедур по исключению Японии из южнокорейского списка приоритетных торговых партнёров. Об этом сообщил представитель министерства промышленности, торговли и энергетики. До 3 сентября правительство намерено ознакомиться с общественным мнением по этому вопросу. После этого обновлённое постановление об экспортно-импортном контроле за стратегическими товарами вступит в силу в сентябре нынешнего года. В РК до сих пор действуют всего две категории торговых партнёров. В отношении первой категории стран под обозначением «Ка» действует льготный режим экспорта стратегических товаров по аналогии с японским «белым списком». Для всех остальных стран действует обычный режим. Они входят в категорию «На». Недавно было принято решение о разделении первой категории на две группы – «Ка-1» и «Ка-2». «Ка-1» сохранит льготный формат процедуры экспорта стратегических товаров. «Ка-2» предназначена для стран, которые применяют систему контроля экспорта, не соблюдая принципы соответствующих международных правил. К ней и будет отнесена Япония.