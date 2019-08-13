РК требует от Японии предоставить планы по сбросу воды с АЭС «Фукусима-1»

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Сеул требует от Японии предоставить планы по сбросу воды с АЭС «Фукусима-1». Как во вторник заявил пресс-секретарь МИД РК Ким Ин Чхоль, такие требования связаны с тем, что правительство РК ставит в приоритет здоровье и безопасность граждан страны. Ранее, в октябре прошлого года РК передала Японии свою позицию по данной теме, выразив опасения и предложив провести многостороннее обсуждение вопроса слива загрязнённой воды. Кроме того, Ким Ин Чхоль сообщил, что южнокорейская сторона неоднократно выражала своё беспокойство Японии в рамках многосторонних и двусторонних межправительственных встреч. Однако, Токио постоянно озвучивает позицию о том, что окончательный план по сбросу воды находится на рассмотрении и будет представлен международному сообществу по мере готовности.