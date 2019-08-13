Андреа Томсон: США обеспокоены запусками ракет в КНДР

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США обеспокоены запусками ракет в Северной Корее и будут продолжать критику подобных действий. Об этом в среду заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томсон. Она сказала, что США продолжают работать с союзниками и международным сообществом в рамках санкций Совета Безопасности ООН в целях сохранения стратегии давления на Пхеньян. Она также отметила, что США продолжат вести диалог с СК и надеются, что лидер КНДР Ким Чон Ын выполнит свои обязательства по денуклеаризации. Андреа Томсон выразила уверенность в том, что президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын снова вернутся к обсуждению.