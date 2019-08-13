Хон Нам Ги: Правительство РК объявит меры активизации экспорта

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В последнее время наблюдается сокращение южнокорейского экспорта в основных отраслях. Правительство страны в ближайшее время объявит меры активизации экспорта. Об этом в среду заявил вице-премьер по вопросам экономики и министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги в ходе правительственного совещания по вопросам оживления национальной экономики. По его словам, ухудшение условий южнокорейского экспорта обусловлено продолжением торгового конфликта между США и Китаем, сокращением себестоимости полупроводников и IT устройств, а также замедлением темпов роста мировой экономики. В этой связи, в первой половине нынешнего года южнокорейский экспорт сократился на 8,5% в годовом исчислении. Вместе с тем, вице-премьер указал на рост экспорта в новых перспективных сферах, среди которых экологичные автомобили и продукция в секторе здравоохранения. Хон Нам Ги сказал, что существует высокая вероятность сокращения торговли между РК и Японией из-за экспортных ограничений японского правительства, призвав Токио отменить эти меры.