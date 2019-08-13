Президент РК поручил правительству принять меры по территориальным притязаниям Японии

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Президент РК Мун Чжэ Ин поручил правительству принять надлежащие меры по территориальным притязаниям Японии на острова Токто и возможности сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1». По данным источника в правящей партии, представленным во вторник, глава государства отдал такое распоряжение в ходе недавних встреч с высокопоставленными правительственными чиновниками. Мун Чжэ Ин заявил, что правительственные ведомства, в том числе министерство иностранных дел, министерство культуры и туризма, должны предпринять необходимые меры в отношении того, что на официальных сайтах Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года Япония описала исконно корейские острова Токто в качестве своей территории. Президент поручил правительству активно заняться этим вопросом, добавив, что необходима координация с международными организациями. Кроме того, президент РК призвал к активной реакции на возможность сброса в море загрязнённой воды с АЭС «Фукусима-1».